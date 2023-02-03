В Удмуртском госуниверситете в Ижевске откроют отделение Российского военно-исторического общества

Отделение Российского военно-исторического общества появится в Ижевске на базе Удмуртского государственного университета. Как рассказала во «ВКонтакте» депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова, инициативу поддержали ректор УдГУ Галина Мерзлякова и сотрудники учреждения.

«Сегодня принято решение, что отделение РВИО будет создано на базе Удмуртского государственного университета. Кандидатура, кто его возглавит, тоже есть»,— заявила госпожа Буранова.

Отмечается, что в Удмуртии работает 10 отделений Российского военно-исторического общества. В недавнем времени учредительные собрания прошли в Кизнере и Глазове.