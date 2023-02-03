Депутата в Татарстане будут судить по обвинению в присвоении денег за сено

Управление СКР по Татарстану завершило расследование дела против 56-летней депутата Совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района (имя не упоминается). Ее обвиняют в присвоении денег, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2021 году депутат договорилась с третьим лицом о приобретении у него сена для КРС, после чего она указала кассиру составлять от имени зоотехника служебные записки о необходимости выделения из кассы денег на приобретении сена, и эти средства затем перечисляли на ее банковский счет.

Всего депутату перевели свыше 3,5 млн руб. Часть средств, как считает следствие, использовали на нужды фирмы, часть вернули в кассу, а оставшуюся сумму (381 тыс. руб.) обвиняемая потратила по своему усмотрению.

Вину женщина признала полностью, возместив причиненный ущерб. В ближайшее время ее будут судить.

"Ъ-Казань"