Трое военных в Тамбовской области получили реальные сроки за продажу топлива

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о хищении топлива в одной из воинских частей региона, случившейся еще до начала спецоперации, в 2019 году. Фигурантами дела был один действующий и трое бывших военнослужащих, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области.

Все они признаны виновными в «особо крупной» растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы.)

Как подтвердил фабулу дела военный суд, троих военных в 2019-м отправили в командировку для «перевозки топлива со склада в воинскую часть». Каждый получил по машине горючего, но до части оно не до ехало. Военные распродали топливо по сниженной в сравнении с розничным рынком цене неким «гражданским лицам».

Четвертому фигуранту дела вменялось то, что он знал о действиях троих сослуживцев, но «скрывал их». В итоге он единственный получил условный срок и штраф, а трое водителей бензовозов получили вместе со штрафами реальные сроки от 2,5 до трех лет лишения свободы.

В пресс-службе уточнили, что подсудимые вину признали частично, а приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сергей Калашников

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