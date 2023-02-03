На Кубани суд арестовал замначальника райотдела полиции за наезд на пешехода

Усть-Лабинский райсуд поместил под стражу на два месяца заместителя начальника районного ОМВД России, который 28 января на автомобиле Kia сбил пешехода и скрылся, сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и пресс-служба краевого следственно управления СКР.

По данным следствия, 52-летний заместитель начальника ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом ОМВД по Усть-Лабинскому району ночью 28 января двигался на автомобиле Kia по одной из улиц Усть-Лабинска. На перекрестке водитель не снизил скорость и наехал на 60-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. Не оказав помощь пострадавшему, полицейский скрылся с места ДТП. Очевидны аварии вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, с оставлением места ДТП (ч.2 ст.264 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар