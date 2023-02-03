Из Сочи в Баку будет летать азербайджанский лоукостер

Авиарейсы из Сочи в Баку запустит азербайджанский лоукостер Buta Airways («дочка» AZAL). Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Перелеты будут осуществлять дважды в неделю (по вторникам и субботам) с 18 марта на авиалайнерах Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.

Расписание вылетов будет меняться с 18 по 28 марта. Фиксированный график полетов будет действовать с апреля и до конца летнего расписания: по вторникам — прилет в Сочи 08:30, вылет в Баку 09:50, по субботам — прилет в Сочи в 07:30, вылет в Баку 09:00.

Анастасия Донскова

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