Глава СКР потребовал доклад по делу о некачественном жилье для сирот в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по ситуации с предоставлением сиротам некачественного жилья в Чесменском районе Челябинской области. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту бездействия чиновников, сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению. Руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников должен представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках расследования дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о некачественных квартирах, которые предоставили жителям Чесменского района еще в 2015 году, рассказало региональное отделение «Общероссийского народного фронта». По данным общественников, почти сразу в специально построенных для сирот домах начали разрушаться фундамент и стены, двери и крыши промерзли насквозь. В ОНФ заявили, что в качестве утеплителя в зданиях использовали картонные коробки от сока.