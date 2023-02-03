Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР потребовал доклад по делу о некачественном жилье для сирот в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по ситуации с предоставлением сиротам некачественного жилья в Чесменском районе Челябинской области. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту бездействия чиновников, сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению. Руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников должен представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках расследования дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о некачественных квартирах, которые предоставили жителям Чесменского района еще в 2015 году, рассказало региональное отделение «Общероссийского народного фронта». По данным общественников, почти сразу в специально построенных для сирот домах начали разрушаться фундамент и стены, двери и крыши промерзли насквозь. В ОНФ заявили, что в качестве утеплителя в зданиях использовали картонные коробки от сока.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...