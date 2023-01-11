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В Челябинской области прокуратура проверяет дома для сирот с утеплителем из коробок

Прокуратура проводит проверку по факту выдачи сиротам непригодных для жизни квартир в Чесменском районе Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения «Общероссийского народного фронта», которое направило заявление в надзорное ведомство в декабре прошлого года.

По данным общественников, не менее 40 жителей Чесменского района из числа детей-сирот получили жилье в 2015 году в специально построенных коттеджах на четыре квартиры. Однако почти сразу в домах начал разрушаться фундамент и стены, двери и крыши промерзли насквозь. В качестве утеплителя в зданиях использовали картонные коробки от сока, сообщали в ОНФ. По подсчетам общественников, на строительство домов было потрачено около 32 млн руб. Сироты безуспешно пытались добиться нормального жилья, после чего обратились ОНФ.

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