Ссылку в Сибирь новосибирский министр назвал одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом

Одна из причин сравнительно высокой заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области носит исторический характер, считает министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Свое мнение он высказал в интервью РБК.

«В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким»,– сказал он. В числе других причин господин Хальзов назвал неблагоприятный климат и большое число ВИЧ-инфицированных.

На необходимость усиления борьбы с туберкулезом президент РФ Владимир Путин указал новосибирскому губернатору Андрею Травникову в ходе встречи 16 января 2023 года.

По данным главного фтизиатра Новосибирской области Анны Пятибратовой, которые она привела на заседании регионального оперативного штаба 17 января, заболеваемость туберкулезом в области в 2022 году составила 58,2 случая на 100 тыс. населения (в 2015-м – 105,5 случая). Но среднероссийский показатель еще не достигнут. В марте 2022 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил о том, что этот показатель в стране снизился до отметки 31,2 на 100 тыс.

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Валерий Лавский