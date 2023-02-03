Сервис оплаты парковок в Петербурге возобновил работу после сбоя городской базы данных

В Санкт-Петербурге полностью возобновил оплату не работавший больше суток из-за сбоя сервис оплаты городской парковки. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

«Зона платной парковки работает в штатном режиме. По вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться на горячую линию 417-50-00»,— говорится в сообщении.

Напомним, сразу ряд городских информационных сервисов Петербурга вышли из строя накануне, 1 февраля. Недоступными для пользователей, кроме парковочного сервиса, оказались порталы «Здоровье петербуржца», «Горздрав» и «Наш Санкт-Петербург», также вышла из строя портал отслеживания геопозиции общественного городского транспорта Санкт-Петербурга, принадлежащий СПб ГКУ «Организатор перевозок». В Смольном причиной коллапса назвали выход из строя одной из систем хранения данных.

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