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Коммерсантъ FM
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МИД Китая призвал не спекулировать на информации о появлении китайского аэростата в США

МИД КНР прокомментировал информацию о появлении якобы китайского шпионского шара в небе над США. В ведомстве призвали не спекулировать и «не раздувать шумиху» до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Мао Нин

Мао Нин

Фото: Thomas Peter, Reuters

Мао Нин

Фото: Thomas Peter, Reuters

«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи, до тех пор пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования»,— сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).

Накануне в Пентагоне заявили, что в небе над США заметили разведывательный воздушный шар. В Минобороны США считают, что он принадлежит Китаю. Шар не стали сбивать из-за рисков для гражданского населения. Президента США Джо Байдена проинформировали об этом.

Олеся Павленко

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