На тюменской трассе водитель Renault погиб в ДТП с грузовиком

На 320 километре федеральной автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись автомобиль Renault Kaptur и грузовик Scania, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. ДТП произошло вчера около 20:00. Предварительно, Renault выехал на встречную полосу.

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В ДТП погиб 60-летний водитель Renault , житель Курганской области, он ехал по направлению к Тюмени. 47-летний водитель грузовика, житель Пермского края, не пострадал. Обстоятельства выясняются.

Напомним, вчера в Тюмени за двоих сбитых пешеходов в колонию отправили бывшего сотрудника регионального СУ СКР Павла Шадрина. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и лишил его специального звания «майор юстиции». По версии следствия, пьяный следователь за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. В последнем слове он полностью признал вину и сказал, что раскаивается.

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Диана Сунагатуллина