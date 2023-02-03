Toyota показала тизер кроссовера Grand Highlander

Компания Toyota показала тизер нового кроссовера Grand Highlander, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Toyota Toyota Grand Highlander

Фото: Toyota

Новая модификация модели последнего поколения будет отличаться от базового Highlander салоном с трехрядной компоновкой сидений. Судя по опубликованному изображению, автомобиль получит третий ряд кресел, способный вместить взрослого человека, а на втором ряду могут быть установлены раздельные сиденья.

О других изменениях пока не сообщается. Премьера Toyota Grand Highlander состоится 8 февраля 2023 года в рамках автосалона в Чикаго. Напомним, текущее поколение кроссовера было показано в 2019 году на автосалоне в Нью-Йорке.

Максим Вершинин