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ФАС оштрафовала организатора торгов по рекультивации мусорного полигона под Переславлем

Ярославское управление ФАС признало неконкурентными закупки по поиску подрядчика для рекультивации мусорного полигона под Переславлем и оштрафовало организатора торгов. Об этом сообщается в постановлении Ярославского УФАС.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сами закупки проводились в конце октября и начале ноября 2022 года. Заказчиком работ и организатором закупок выступало МКУ «Многофункциональный центр развития Переславля-Залесского». Как показала проверка ФАС, при проведении первой закупки переславские чиновники занизили начальную стоимость работ – вместо определенной областным «Центром конкурентной политики и мониторинга» суммы в 633 млн руб. закупка была объявлена со стоимостью в 622,1 млн.

Организаторы торгов проявили чрезмерную поспешность. Срок проведения закупок составил менее четырех дней. При проведении повторной закупки изменились и условия муниципального контракта на рекультивацию полигона: сроки проведения работ и размер обеспечения гарантийных обязательств.

В ФАС посчитали закупки по определению рекультиватора мусорного полигона неконкурентными. И вынесли постановление об административном правонарушении в отношении директора МКУ «Многофункциональный центр развития Переславля-Залесского». Наталья Горелова оштрафована на 50 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» подрядной организацией по рекультивации мусорного полигона стало АО «Группа компаний «ЕКС».

Андрей Иванов

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