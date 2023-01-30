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Заочно арестованы подозреваемые в поджоге ритуального салона в Самаре

Суд заочно арестовал предполагаемых виновников поджога салона ритуальных услуг в Самаре. В результате происшествия погибли два человека. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в региональном СУ СК РФ.

Речь идет об Аршаке Енгибаряне 1991 года рождения и 53-летнем Георгии Цицерове. В настоящее время они находятся в розыске.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Пожар в салоне ритуальных услуг произошел ночью 18 ноября минувшего года на ул. Авроры. В результате поджога объект полностью сгорел.

На пожаре погибли 31-летняя женщина, пострадал 61-летний мужчина, который позже скончался. Было возбуждено уголовное дело. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц группой лиц общеопасным способом).

Георгий Портнов

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