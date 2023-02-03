Бывший мэр Краснодара рассказал, что натовские военные попадают на Украину по распределению

Бывший глава Краснодара, а ныне депутат Госдумы, участвующий в СВО на Украине, Евгений Первышов сообщил, что в числе наемников, пополняющих ряды вооруженных сил Украины, есть кадровые офицеры и военнослужащие частей НАТО. Формально они вышли в запас и попали в зону СВО фактически по распределению. Он также отметил, что многие наемники наряду с военнослужащими ВСУ разделяют идеологию нацизма, приводит ТАСС слова Евгения Первышова.

Он также отметил тот факт, что, несмотря на обучение солдат и офицеров ВСУ натовскими инструкторами, российские военнослужащие подготовлены лучше. «Инструкторы НАТО ведут массовую переподготовку военнослужащих ВСУ. Они воюют не то, чтобы хорошо, но, наверное, неплохо. Наши же части подготовлены лучше, безусловно, это факт: мы видим, что наносим гораздо больший урон противнику, чем противник нам»,— сообщил Евгений Первышов.

В октябре 2022 года Евгений Первышов отправился в зону СВО добровольцем. В январе он продлил контракт. Бывший мэр Краснодара служит на территории Донбасса в подразделение БАРС «Каскад», куда вошли депутаты нижней палаты российского парламента и региональных заксобраний. По его словам, на передовой очень много ребят из Краснодарского края.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram