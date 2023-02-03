В Нижнем Тагиле похоронили мужчину, который умер в полицейском автомобиле

На кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле прошли похороны 44-летнего Сергея Шамрина, погибшего в полицейском автомобиле от перелома шейного позвонка, сообщает Е1.ru. Проститься с ним пришли около 60 человек, в том числе жена и 17-летняя дочь.

Напомним, Сергей Шамрин скончался 29 января. По версии следствия, мужчину задержали сотрудники ППС МУ МВД «Нижнетагильское». Его собирались доставить в отдел полиции №17, но задержанный скончался от полученной при помещении в служебный автомобиль травмы. Супруга уральца заявляла, в момент задержания Сергей Шамрин был пьян и, чтобы посадить его в автомобиль, силовикам затаскивать его вниз головой.

«Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку», – отмечали в полиции.

22-летнему сержанту Павлу Горшкову и 27-летнему лейтенанту Максиму Онучину, проводившим задержание, предъявили обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Суд отправил их в СИЗО до конца марта.

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