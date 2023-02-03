Экс-замглавы минздрава Челябинской области получил шесть лет условно по делу о томографах

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и запретом на два года занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

Установлено, что чиновник с марта по декабрь 2020 года обеспечил нескольким коммерческих компаниям победы в конкурсных процедурах и подписание с ними контрактов на поставку томографов в медучреждения региона на общую сумму более 191 млн руб. В частности, договоры с ООО «Уралмедрезерв» — на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» — на 47,5 млн руб., с ООО — «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. Оборудование оплатили по заведомо завышенной стоимости. Ущерб бюджету превысил 82 млн руб.

Александра Кузнецова задержали сотрудники областного управления ФСБ в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Впоследствии он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В середине июня его перевели из СИЗО под домашний арест.

Вторым фигурантом уголовного дела о хищениях при закупках челябинского минздрава выступает предпринимательница Елена Селищева. Ей вменяют в вину мошенничество и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.