Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области начали подготавливать операторов беспилотников

Свердловское отделение ДОСААФ начало обучать мобилизованных военных управлению беспилотными летательных аппаратов. Как заявил и. о. председателя организации Юрий Яночкин ТАСС, курс прошли уже 50 человек.

При этом в 2023 году ДОСААФ планирует организацию занятий по основам военной подготовки для всех желающих.

Напомним, с 1 сентября в школах Свердловской области должны ввести программу начальной военной подготовки. В ДОСААФ заявляли, что курс будет разработан после изучения аналогичных программ на Украине.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...