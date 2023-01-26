Программу военной подготовки для свердловских школ напишут после изучения украинских учебников

В Свердловской области разработают программу начальной военной подготовки для школьников, заявил на пресс-конференции и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ Юрий Яночкин. По его словам, курс будет разработан после изучения аналогичных программ на Украине.

«Мы попросили наших людей, которые ездят и выполняют задачи, привезти образцы тех же учебников по начальной военной подготовке на Украине. Крайняя редакция у них была в 2018 году. Могу сказать, что мы изучим посмотрим, и сделаем гораздо лучше. И методика, и все остальное у нас будет довольно-таки совершеннее»,– подчеркнул господин Яночкин.

Он отметил, что программа разрабатывается совместно с министерством образования Свердловской области. Курс планируется начать в российских школах с 1 сентября.

Напомним, инициативу введения начальной военной подготовки (НВП) для школьников 5-11 классов, а также учащихся техникумов и колледжей, поддерживает 61% опрошенных жителей Екатеринбурга. В основном идею одобряют мужчины старше 45 лет.

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