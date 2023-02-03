Подозреваемых в вымогательстве инспекторов АО «Ростовводоканал» уволили

Инспекторы АО «Ростовводоканала», заподозренные в вымогательствах, уволены со своих должностей, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.

Факт попыток вымогательства был зафиксирован отделом безопасности АО «Ростовводоканал», о чем было сообщено в правоохранительные органы. Сейчас на предприятии ведется собственное разбирательство.

«Сегодня Ростовский Водоканал продолжает оказывать необходимое содействие следствию. Официальная позиция предприятия остаётся неизменной: нарушение законов Российской Федерации и неуважительное отношение к абонентам недопустимо», – сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Ранее сообщалось, что четверо инспекторов АО «Ростовводоканал» задержаны по подозрению в вымогательствах сумм от 50 тыс. до 500 тыс. руб. у юридического лица.

Анастасия Назарова