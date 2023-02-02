В Ростове задержаны четыре инспектора «Ростоввдоканала» за вымогательство

Четыре сотрудника инспекции АО «Ростовводоканал» были задержаны по подозрению в вымогательствах, заявил в своем обращении к пользователям генеральный директор управляющей компании предприятия АО «Евразийский» Герман Вишневский. Его обращение опубликовала пресс-служба «Ростовводоканала».

«Все участники постыдного происшествия будут уволены в порядке, предусмотренном законом», – цитирует господина Вишневского пресс-служба предприятия.

Генеральный директор АО «Евразийский» также сообщил, что компания сотрудничает со следствием.

По данным 161.RU, задержанные пытались вымогать средства в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей у юридического лица.

Анастасия Назарова