За вакансию упаковщика заказов боролись почти 8 тыс. жителей Свердловской области

Самой популярной вакансией в Свердловской области в 2022 году, за которую боролись более 7,8 тыс. человек, была упаковщик заказов, следует из исследования сервиса hh.ru. Предлагаемая зарплата упаковщикам была от 40 до 70 тыс. руб.

Большинство из наиболее востребованных вакансий предлагали работу удаленно. Так, более 7,2 тыс. свердловчан претендовали на должность менеджера на удаленную работу с зарплатой до 53,7 тыс. руб. Около 7 тыс. хотели получить работу рекламного агента (удаленно, зарплата до 100 тыс. руб.).

Чуть менее 7 тыс. жителей региона рассматривали вакансию копирайтера (удаленно), около 6 тыс. – менеджера по продукту.

Напомним, уровень средней зарплаты в Свердловской области на 15% ниже, чем в среднем по России, и составляет 55,6 тыс. руб.

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