Вице-премьер снова не смогла записаться по телефону на прием в трех больницах Удмуртии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, курирующая здравоохранение вновь не смогла записаться к врачу по телефону в нескольких поликлиниках. Как она рассказала в своем телеграм-канале, она проверила шесть медучреждений. Перед этим она провела совещание с руководителями поликлиник и больниц, на котором указала на необходимость повысить качество работы администраторов.

В ижевские больницу №3 и поликлинику №10 Эльвира Пинчук дозвониться не смогла, там телефоны сбрасывались. В Можгинской районной больнице в записи по телефону отказали, предложили перезвонить в пятницу, либо лично подойти в регистратуру или в кабинет фельдшера без записи.

В ГКБ №1 и ГП №1, а также Завьяловскую районную больницу дозвониться удалось легко.

Напомним, ранее у вице-премьера возникли сложности при записи на прием по телефону в нескольких других больницах республики.

В настоящее время записаться на прием можно также на Госуслугах или портале самозаписи portal18.is-mis.ru. Запись по телефону как вариант необходимо при техпроблемах на порталаха, а также для тех, кто не умеет пользоваться смартфоном или компьютером.

«Администраторы регистратуры должны предложить записать вас самостоятельно, даже если нет свободных слотов — поставить в очередь и перезвонить, когда появится доступное окно»,— отметила Эльвира Пинчук.

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