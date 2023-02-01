Курирующий здравоохранение Удмуртии вице-премьер не смогла записаться по телефону к врачу в ряде поликлиник

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, курирующая сферу здравоохранения, не смогла записаться по телефону на прием в четыре поликлиники. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Разные каналы созданы для того, чтобы пациентам любой категории и в любой ситуации (например, когда ведутся технические работы на сайтах) было удобно записаться к специалисту. К сожалению, жалобы на невозможность записаться по телефону регистратуры продолжаются. Сегодня лично убедилась, что, к сожалению, они не беспочвенны»,— отметила вице-премьер.

По ее словам, в регистратуре ГКБ №6 ей отказали в записи по телефону из-за отсутствия номерков и предложили записаться через интернет. На самом деле в регистратуре должны были поставить ее в очередь и пригласить на прием, когда появится номерок, пояснила она.

Не смогла дозвониться вице-премьер до Республиканской стоматологической поликлиники, Глазовской межрайонной больницы и ГКБ №4. А в ижевских поликлиниках №2 и 5 записаться на прием у нее получилось.

Эльвира Пинчук потребовала решить проблему с записью по телефону и предупредила, что проверки работы регистратур продолжатся. Прежде всего, они коснутся уже упомянутых проблемных медучреждений, а также тех, по которым идут жалобы пациентов.

Она также напомнила, что записаться на прием к врачу можно также на сайте Госуслуг, на портале самозаписи portal18.is-mis.ru, лично или с помощью инфомата в поликлинике, по телефону 122, горячей линии Минздрава Удмуртии 88001002447.

В декабре 2022 года глава Удмуртии Александр Бречалов попытался во время аппаратного совещания записаться на прием к врачу по горячей линии, однако удалось ему это не сразу.

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