Потерявшее ход в Охотском море судно Amber Baltic прибыло в Петропавловск-Камчатский

Потерпевшее бедствие судно-рефрижератор Amber Baltic, направляющееся из южнокорейского Пусана, добралось в Петропавловск-Камчатский. 29 января судно потеряло ход в Охотском море во время шторма, на его борту находились более 20 человек.

«Судно прибыло в порт Петропавловск-Камчатский сегодня в перовом часу ночи»,— сообщил «РИА Новости» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. По его словам, при буксировке никто не пострадал. Судну нужно будет отремонтировать главный двигатель, после этого оно продолжит путь.

В Росморречфлоте говорили, что Amber Baltic был взят на буксир спасательным судном «Справедливый» Росрыболовства. Из-за ухудшения погодных условий в зону буксировки отправляли второе спасательное судно ЛСС «Суворовец». Вчера, 2 февраля, Ространснадзор начал расследование из-за инцидента с Amber Baltic.

Лаура Кеффер