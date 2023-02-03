Для спасения Лизы Черновой не хватает 715 200 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Девочка получила тяжелые черепно-мозговые травмы, для питания и дыхания ей установлены гастростома и трахеостома. Сейчас Лиза очень хорошо реагирует на восстановительное лечение, и реабилитацию необходимо продолжить. На занятиях ЛФК мы будем отрабатывать повороты на бок, учить девочку садиться самостоятельно. Задача эрготерапевта — развивать навыки самообслуживания. На занятиях с логопедом будем работать над адаптацией дыхания с заглушкой трахеостомы. Надеюсь, нам удастся закрепить полученные навыки и добиться новых успехов».

Стоимость реабилитации 1 351 200 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 31 838 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 568 162 руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 715 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лизу Чернову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Лизиной мамы — Натальи Анатольевны Черновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).