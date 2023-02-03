Экспорт из Германии в Россию в декабре упал на 59,8%

По итогам декабря 2022 года экспорт из Германии в Россию снизился на 59,8% год к году, сообщило статистическое ведомство Германии (Destatis). По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт уменьшился на 16,7%, до €0,9 млрд. Импорт из России в Германию в конце 2022-го увеличился на 0,1%, до €1,6 млрд по сравнению с ноябрем.

В ноябре сообщалось, что немецкий экспорт в Россию снизился почти на 60%. Резкое падение обусловлено вооруженным конфликтом на Украине и санкциями, введенными против РФ. Основными статьями ввоза из России в ФРГ остаются нефть, природный газ, коксующийся уголь и нефтепродукты. Bloomberg сообщало, что Германия может ограничить поставки российского СПГ.

Лаура Кеффер