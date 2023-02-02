Пять школ Ярославля перейдут к поставщику питания из Владимира

В Ярославле заменен победитель конкурса на организацию питания в пяти школах. Сведения о переподписании контрактов размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ООО «Военсервис» было признано уклонившимся от подписания контрактов на питание в школах № 13, 18, 30, 32 и 57. В Ярославском УФАС заявили о намерении включить данного подрядчика в реестр недобросовестных. Право на заключение контракта в этих учебных заведениях перешло к следующему участнику конкурса – ООО «ВладимирЭкоПит» из Владимирской области. Контракт должен быть подписан до 6 февраля.

При этом поставщик «Военсервис» все же будет работать в школах города. Контракт с ним начал действовать в школах №23,66,78,88 и 89. Остальные учебные заведения Ярославля по поставкам питания разделили между «ВладимирЭкоПит» и «Комбинатом социального питания». Согласно данным ЕГРЮЛ, у двух этих компаний один учредитель.

Андрей Иванов