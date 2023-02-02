Две тысячи школьников в Ярославле едва не остались без питания

Победитель конкурса на поставку детского питания в пять школ Ярославля отказался от заключения муниципального контракта. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

13 января ООО «Военсервис» было признано победителем открытого конкурса на поставку питания в пять школ Ярославля - № 13, 18, 30, 32 и 57. Но до 26 января контракты так и не были заключены.

«ООО "Военсервис" отказался от подписания контрактов по причине болезни директора. Проанализировав доводы ООО "Военсервис", Ярославское УФАС России пришло к выводу о том, что до госпитализации директора в стационар у общества была возможность подписать контракты, кроме того, достаточно времени для того, чтобы разрешить возникшие трудности, обусловленные временной нетрудоспособностью директора»,— пояснили в Ярославском УФАС.

Как подчеркнули в пресс-службе ярославского управления антимонопольной службы, около двух тысяч школьников могли остаться без питания. Заказчики были вынуждены заключать договоры с другим поставщиком, но по более высокой цене.

«Недобросовестные действия ООО "Военсервис" привели к срыву социально-значимых закупок. Ярославское УФАС России не могло не отреагировать на сложившуюся ситуацию. Теперь ООО "Военсервис" пополнит ряды недобросовестных поставщиков»,— говорится в сообщении УФАС.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Военсервис» является бывший депутат муниципалитета Ярославля Алексей Чернобровкин. На вечер 2 февраля сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков не внесены.

Андрей Иванов