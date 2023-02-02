«Тинькофф» выдал своим клиентам первые 60 тыс. платежных стикеров Tinkoff Pay, о запуске которых объявил в декабре прошлого года. На сегодняшний день через них потребители совершили уже более 600 тыс. транзакций. Сейчас «Тинькофф» ежедневно выпускает более 7-8 тыс. стикеров для клиентов. Каждый из них имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Наклеив его на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу платежей с помощью мобильного телефона. «Мы рассчитываем, что по результатам первого полугодия число наших клиентов, оплачивающих покупки с использованием платежного стикера Tinkoff Pay, превысит 1 млн человек»,— заявил вице-президент «Тинькофф» Сергей Хромов.

АвтоВАЗ возобновил поставки внедорожника Niva Legend в версиях Urban и Black дилерам. В компании уверяют, что обе модели заслужили популярность благодаря высокому уровню оснащения. АвтоВАЗ находился в простое почти весь май 2022 года из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых машин возобновилось в начале июня.

Ювелирный бренд Adamas в этом году намерен открыть более 50 новых торговых точек. Первые запуски запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Пятигорске и Туле. Также развитие планируется в городах Дальнего Востока. В пресс-службе Adamas добавили, что ключевой приоритет на ближайший год — развитие собственной сети магазинов. Основная задача — добиться максимального покрытия в регионах и повысить узнаваемость бренда.