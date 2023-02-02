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На Нововоронежской АЭС выбрали лучших инженеров по итогам года

На Нововоронежской АЭС подвели итоги конкурса «Инженер года НВ АЭС», посвященного памяти заместителя главного инженера Игоря Витковского. Подобное мероприятие стало традиционным и прошло на атомной станции в шестой раз.

Начальник лаборатории внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Ольга Росновская – победитель в номинации «Безопасность» и главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Проводя такие конкурсы, мы повышаем престиж профессии атомщика, создаем здоровую конкуренцию среди инженерных работников. У амбициозных специалистов появляется дополнительная возможность реализации своего научного потенциала. Все это способствует личностному и профессиональному росту специалистов, и в итоге дальнейшему развитию атомной отрасли», – сказал главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский.

В 2022 году для участия в конкурсе были поданы 22 заявки от подразделений НВ АЭС. Специальная комиссия учитывала такие показатели, как наличие поданных и реализованных предложений по улучшению производственной деятельности (ППУ), личный вклад в соблюдение принципов культуры безопасности, участие в подготовке персонала (наставничество) и другие достижения работников.

Лучшими инженерами Нововоронежской АЭС по итогам 2022 года признаны начальник лаборатории внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Ольга Росновская (номинация «Безопасность»), начальник смены электроцеха энергоблока №5 Андрей Васильев (номинация «Эксплуатация»), ведущий инженер цеха централизованного ремонта Геннадий Симонов (номинация «Ремонт»), ведущий инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Дмитрий Юдин (номинация «Инженерная поддержка»). Победителям конкурса вручили почетные грамоты. Хорошим бонусом к наградам стала денежная премия.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

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