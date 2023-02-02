Объем выданных нижегородцам кредитов снизился на 15% в 2022 году

Жители Нижегородской области в 2022 году получили 317,4 млрд руб. кредитов. Общая сумма уменьшилась на 14,9% за год, сообщили «Ъ-Приволжье» в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ).

Три четверти объема пришлось на потребительские кредиты, банки выдали 242,6 млрд руб. таких займов (-12,2% к 2021 году). Оставшиеся 74,8 млрд руб. нижегородцы получили на ипотечные жилищные кредиты (-22,8%).

Снижение объемов кредитования в Нижегородской области в ВВГУ объяснили повышенной неопределенностью развития экономической ситуации.

Елена Ковалева