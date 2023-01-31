Средний размер ипотеки в Нижегородской области достиг 3,4 млн рублей

В Нижегородской области в декабре 2022 года было выдано более 3 тыс. ипотечных кредитов на 10,4 млрд руб., указано в единой системе жилищного строительства по данным Банка России. Объем выданных займов снизился на 4% по сравнению с декабрем 2021 года.

Средний размер ипотечного кредита в декабре составил 3,4 млн руб. – на 16% больше, чем в 2021 году. В среднем нижегородцы брали займы на 23,1 года (+9%). Средневзвешенная ставка составила 7,46% годовых.

Всего в 2022 году в Нижегородской области было выдано ипотечных кредитов на 74,7 млрд руб., что на 23% меньше по сравнению с 2021 годом. Самое серьезное падение было зафиксировано в мае на фоне резкого роста ставок – тогда было выдано только 1,9 млрд руб. кредитов на покупку жилья.

Анастасия Еремина