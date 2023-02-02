ЦБ сообщил о подорожании экспорта угля из Сибири в Азию

Российские компании продолжают экспортировать уголь из Сибири в Азию через южные и северо-западные порты, хотя его транспортировка на азиатские рынки по этим направлениям сильно подорожала. Об этом сообщается в аналитическом обзоре Центробанка (.pdf).

Основной причиной продолжения поставок вопреки минимальной рентабельности в регуляторе считают желание компаний не потерять клиентов и соблюсти сроки контрактов. «Увеличились расходы на фрахт судов, услуги страхования, выросли железнодорожные тарифы. Поставки в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности»,— отмечается в материалах ЦБ.

При этом крупные компании отказываются от радикального сокращения производственной программы, поскольку высокие цены на нефть (в 2021 году и первой половине 2022-го) позволили производителям накопить резервы.

Представители регулятора подчеркивают, что нарастить объемы экспорта и добычи компаниям позволило ослабление отраслевых санкций Евросоюза.

По итогам 2022 года добыча угля в России выросла на 0,3% — до 442 млн тонн, однако экспорт снизился на 7,6%. За счет предоставления скидок российские экспортеры увеличили поставки угля в Южную Корею, чему также способствовало короткое транспортное плечо с Дальнего Востока.

Подробнее об экспортных показателях российской угольной промышленности — в материале «Ъ» «Уголь поплыл энергетичнее».

Андрей Сапожников