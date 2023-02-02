На Кубани в тройном ДТП погиб 51-летний водитель Ford Focus

В Мостовском районе в четверг, 2 февраля, в результате столкновения трех автомобилей погиб водитель Ford Focus, водитель «Газели» доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла в районе 76-го км автодороги «подъезд к городу Майкопу».

По предварительной информации, водитель Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос машины и столкнулся с автомобилями «Газель» и Toyota Corolla, которые двигались во встречном направлении.

«В результате ДТП 51-летний водитель автомобиля Ford Focus скончался на месте, 33-летний водитель "Газели" с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются»,— рассказали в ГИБДД.

Минувшей ночью в Усть-Лабинском районе в результате столкновения с поездом на регулируемом железнодорожном переезде погиб пассажир ВАЗ 2110.

Тат Гаспарян

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