Пассажир авто погиб в результате ДТП с поездом на переезде в Усть-Лабинском районе

Один пассажир «десятки» погиб в результате столкновения с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе минувшей ночью и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Информация о происшествии поступила в 23.00 мск в среду от оперативного дежурного ЕДДС района. По данным ведомства, на регулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд №127 сообщением Красноярск –Адлер совершил экстренное торможение и в последующем – наезд на легковой автомобиль лада ВАЗ 2110.

Схода с рельс локомотива и вагонов не было, движение поездов было восстановлено к 00.48 мск четверга.

Михаил Волкодав

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