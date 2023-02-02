Бывшего главу приграничного района Белгородской области заподозрили во взятке

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении 62-летнего бывшего главы администрации приграничного с Украиной Вейделевского района Анатолия Тарасенко.

Анатолий Тарасенко покинул пост в конце прошлого года после 11 лет работы. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил его отставку следственными мероприятиями. Сам Анатолий Тарасенко заявил, что «пришло время уступить дорогу молодым». После его отставки прокуратура Белгородской области потребовала привлечь бывшего чиновника к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

Как пояснили в СКР, уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных ФСБ и МВД. По версии следствия, в 2019 году глава администрации по предварительному сговору с должностными лицами получил деньги от компании-подрядчика по муниципальному контракту. Незаконное вознаграждение было получено за упрощение порядка приема выполненных работ со стороны заказчика. Сумму взятки в ведомстве не раскрывают.

Сергей Толмачев, Воронеж