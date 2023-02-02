Десятки классов в Воронежской и Орловской областях закрывают на карантин по ОРВИ

В регионах Черноземья увеличивается заболеваемость ОРВИ, в связи с чем классы в школах закрывают на карантин. Так, в Орловской области закрыто на карантин 92 класса в 30 школах, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 1 февраля. «С 30 января по 1 февраля заболеваемость ОРВИ выросла на 0,4%. Ситуация относительно стабильная, но без тенденции к понижению»,— подчеркнул глава региона.

В Воронеже, по данным мэрии на 2 февраля, учебную деятельность временно приостановили 190 классов в 68 школах.

Отметим, что в конце прошлого года в Черноземье отмечался существенный рост числа случаев гриппа и ОРВИ. В Воронежской области количество пациентов в неделю доходило до 30 тыс., в Курской — до 20 тыс., в Белгородской — до 16 тыс., в Липецкой — до 14,5 тыс., в Орловской — до 12 тыс. С середины декабря в Липецке и Тамбове, а также ряде белгородских районов школьники находились на дистанте. В Воронеже и семи муниципалитетах, а также в Курской и Орловской областях учеников отправили на досрочные каникулы. Обычно учебный процесс в школах временно останавливают, когда в классе заболевает 20% учеников.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в макрорегионе в конце 2022 года читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий