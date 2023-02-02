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Коммерсантъ FM
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Uniper сократила убыток за 2022 год до €19 млрд

Вчера, 1 февраля, германская энергетическая компания Uniper сообщила, что ее убыток в 2022 году, по предварительным подсчетам, оказался меньше, чем за первые девять месяцев того же года. Чистый убыток Uniper по итогам года составил €19,1 млрд против €40,3 млрд за первые девять месяцев. Сократить убыток удалось благодаря существенному снижению цен на газ в конце прошлого года: с сентября по декабрь они упали вдвое. 2021 год компания также закончила с убытком — тогда он составил €4,2 млрд.

Проблемы Uniper связаны с тем, что в прошлом году «Газпром» резко сократил, а затем вообще остановил поставки ей газа, из-за этого ей пришлось закупать более дорогой газ из других источников. С лета власти Германии несколько раз выделяли многомиллиардные пакеты помощи Uniper, а в сентябре было принято решение о национализации компании. В ноябре Uniper подала иск к «Газпрому» в международный арбитражный суд в Стокгольме, потребовав от российской компании возместить ей потери из-за недопоставленного газа на общую сумму €11,6 млрд. Сейчас Uniper оценивает такие потери за весь 2022 год в €13,2 млрд.

Окончательные данные по убытку и другие результаты за 2022 год Uniper представит 17 февраля, когда будет опубликован ее годовой финансовый отчет.

Яна Рождественская

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