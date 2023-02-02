Международные резервы РФ увеличились за неделю на $3,1 млрд

Объем международных резервов по состоянию на 27 января составил $597,7 млрд. Как сообщил Центробанк, за неделю показатель увеличился на $3,1 млрд, или на 0,5%. Регулятор отметил, что рост произошел под воздействием положительной переоценки.

Объем международных резервов увеличивается третью неделю подряд. На 13 января он составлял $592 млрд, а 6 января — $582 млрд. Исторического максимума показатель достиг 18 февраля 2022 года — $643,2 млрд.

Центробанк попал под санкции Евросоюза после начала спецоперации на Украине. В результате оказалась заморожена почти половина золотовалютных резервов Банка России — $300 млрд из $640 млрд.

Лусине Баласян