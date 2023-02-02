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Коммерсантъ FM
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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал гражданина РФ, задержанного по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).

В карточке дела на сайте суда сообщается, что мера пресечения избрана мужчине по фамилии Пешков. Решение вынес судья Сергей Рябцев.

Уголовные дела по статье о госизмене расследует ФСБ. Арестованные по этой статье содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Следствие дело в отношении господина Пешкова не комментировало. Как правило, дела по госизмене засекречены. За госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободны на срок от 12 до 20 лет.

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