«РИА Новости»: Илью Азара могут обвинить в дискредитации армии РФ

На журналиста Илью Азара могут завести уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Российской армии) за посты в соцсетях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Азар

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Азар

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, подпадающее под действие статьи 280.3 УК РФ»,— заявил собеседник агентства. За какой именно пост хотят привлечь господина Азара, он не уточнил.

«После двух административок за "дискредитацию" армии РФ из-за двух весенних постов в фейсбуке (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ — "Ъ"), уголовка за летние посты была делом времени»,— написал господин Азар в Telegram. К посту прикреплен скриншот поста канала Baza о проверке в отношении журналиста, информацию об этом господин Азар не подтвердил и не опроверг.

Ранее журналиста уже дважды обвиняли в дискредитации российских военных, но назначали административный штраф (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). По одному из протоколов штраф составил 60 тыс. руб. 9 августа был составлен третий протокол — за публичную демонстрацию экстремистской символики. Журналист заявлял, что его хотят отстранить от участия в муниципальных выборах — ранее он был депутатом в округе Хамовники.

Дарья Эрозбек