Банк Англии повысил ключевую ставку до 4%

Комитет по денежно-валютной политике Банка Англии проголосовал за повышение ключевой кредитной ставки на 0,5 п., до 4%. Это самый высокий ее уровень за последние 14 лет. За повышение ставки проголосовали семь членов комитета из девяти.

Повышение, поясняет Центробанк, должно способствовать снижению уровня инфляции до 2%. Новая ставка будет действовать как минимум до 23 марта, то есть до следующего заседания комитета.

Как отмечается в отдельном докладе комитета, меры правительства Великобритании уже помогают снизить рост инфляции. Так, по итогам декабря 2022 года он составил 10,5%, в то время как к концу 2023 года уровень инфляции должен снизиться до 4% в годовом исчислении.

«Экономика подверглась череде очень крупных и накладывающихся друг на друга потрясений. Денежно-кредитная политика гарантирует, что по мере продолжающейся адаптации экономики к этим потрясениям инфляция будет стабильно возвращаться к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе. Денежно-кредитная политика также направлена на обеспечение того, чтобы и долгосрочные инфляционные ожидания были привязаны к целевому показателю в 2%»,— говорится в заявлении Центробанка.

О повышении ФРС ключевой ставки до самого высокого за 16 лет уровня — в материале «Ъ» «ФРС подходит к завершению цикла».

Кирилл Сарханянц