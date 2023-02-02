В центре Екатеринбурга создали двор в традициях русской усадьбы и английского парка: каким сделали новый ЖК

Жилой комплекс «Александровский сад» уже победил на Международном форуме 100+TechnoBuild в номинации «Лучшее дворовое пространство». Эксперты отметили в нем эстетику исторической уральской архитектуры, продуманность пространств и организацию двора-сада. Сейчас девелопер ведет строительство третьей – финальной очереди ЖК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Forum Group Фото: пресс-служба Forum Group

Новый жилой комплекс от уральского девелопера Forum Group возводится в квартале улиц Чапаева - Декабристов - Степана Разина рядом с набережной Исети. Расположение в тихом историческом квартале Екатеринбурга – редкая возможность для динамично растущего мегаполиса. При этом в пешей доступности находятся ключевые объекты уральской столицы: цирк, новая УГМК-Арена, бассейн «Юность», ТЦ «Гринвич», Дендрологический парк и Зеленая роща, а также уникальный архитектурный объект - штаб-квартира РМК.

Концепция фасадов «Александровского сада» перекликается со старинными особняками на ул. Чапаева. Чтобы подчеркнуть эстетику исторического купеческого центра в отделке фасадов использовали традиционные уральские орнаменты. «Мы рассматриваем дома как единый гармоничный жилой комплекс с выверенной архитектурой. На внешний периметр выходят плоскости с более фактурной отделкой и лоджиями с фрезерованными панелями», - пояснила руководитель отдела по разработке продукта Forum Group Анастасия Швецова, добавив, что ЖК имеет комфортную этажность (от 4 до 9 этажей).

Согласно названию, двор спроектирован по принципу сада - здесь растут хвойные и лиственные деревья (привезены из питомников Европы и России), кустарники, злаки и многолетники. «Двор – это не просто ощущение домашнего очага, это и психоэмоциональное состояние человека. Именно на природе человек ощущает себя лучше всего. Растения, которые мы используем, характерны, как для английского парка, так и для русской усадьбы», - рассказали в Forum Group. Кроме того, во дворе обустроены игровые площадки, уютные беседки и многоуровневое освещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Forum Group Фото: пресс-служба Forum Group

Ввод в эксплуатацию II очереди «Александровского сада» девелопер обеспечил на полгода раньше поставленного срока. В каждом подъезде оборудована зона ожидания в стиле домашней гостиной. Также для жителей создан комьюнити-центр, чтобы встречаться на праздниках, проводить мастер-классы или конференции. Помимо парковочных мест есть кладовые и велосипедные.

Квартиру здесь можно выбрать с различным метражом и планировкой - от классики с окнами в пол до лофтов с пятиметровыми потолками, а также квартиру с отдельным входом и террасой с навесом и ставнями, которая огорожена многоуровневым озеленением. Детали проекта и планировки на сайте.

Застройщик: ООО СЗ «Форум-Жилые кварталы»

Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф

ООО СЗ «Форум-Жилые кварталы»