Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% в Салымском проекте

Британо-нидерландская Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже своей доли 50% в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД, осваивает проект Салым в ХМАО). В ежеквартальном отчете британской компании сказано, что сделку должны согласовать российские власти. Документы о продаже доли был подписаны 22 декабря.

Shell сообщила, что в середине прошлого года компания отстранилась от управления предприятием, вывела своих сотрудников из совета директоров и обнулила стоимость актива, признав полное обесценение в размере 233 млн. долл. США. В Shell добавили, что контракты на покупку российского газа и нефтепродуктов завершились в конце прошлого года. При этом сохраняются два долгосрочных контракта с российскими компаниями на закупку СПГ. Впрочем, контрагент по одному из этих контрактов прекратил поставки в третьем квартале прошлого года.

Напомним, 28 февраля, на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации России на территории Украины нефтегазовая компания Shell объявила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая долю в 27,5% в «Сахалине-2», 50% — в Salym Petroleum Development, и из совместного проекта с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». Также Shell заявила о планах прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток-2»,

В конце декабря Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск «Газпром нефти», который просил разрешить Shell продать структуре российской компании долю в их паритетном совместном предприятии ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) для консолидации актива.

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