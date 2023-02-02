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Коммерсантъ FM
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Жительницу Сочи оштрафовали за надпись «Слава Украине» на корейском языке в мессенджере

Центральный районный суд города Сочи признал местную жительницу виновной в публичной демонстрации экстремистской символики, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Женщина разместила в мессенджере надпись на корейском языке, которая переводится как приветствие экстремистской организации, запрещенной в РФ.

По данным «Ъ-Юг», речь идет о лозунге «Слава Украине», который используют как приветствие неонацистские организации «Правый сектор» и УНА-УНСО, признанные в России экстремистскими и запрещенные в 2014 году.

Жительнице Сочи назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 тыс. руб., она полностью признала вину. Постановление суда не вступило в силу.

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 344-й — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар

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