Интерьерный центр Astroom рядом с ЦПКиО выставили на продажу за 1,9 млрд рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу интерьерный центр Astroom на ул. Цвиллинга,1 рядом с парком им. Маяковского. Как указано на сайте «Авито» центр продают 1,9 млрд руб. Площадь объекта составляет 16,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Центр состоит из двух галереи A и B соединенных между собой проходными зонами. Галерея A состоит из 10 этажей торговых площадей, галерея B из 7 этажей. Несколько входов, центральный выходит на ул. Машинная», — указано в объявлении. Там также говорится, что земельный участок под зданием находится в собсвтенности и переходит новому владельцу, а частичная продажа площадей не предусмотрена.

Напомним, рядом с интерьерным центром на ул. Цвиллинга, 2 компания «Астра-Девелопмент» расчищает площадку для строительства жилья. По данным СМИ, участок на ул. Цвиллинга, 3 также планируют застроить.

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