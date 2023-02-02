В аэропорту Новокузнецка из-за непогоды задержан вылет трех авиарейсов

В международном аэропорту Новокузнецка имени Б.В. Волынова задержан вылет трех авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. По предварительным данным 367 пассажиров, из них 19 детей, ожидают вылета в пункты назначения.

По сообщению Западно-Сибирской прокуратуры рейсы не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий. Самолеты принадлежат авиакомпаниям «Аэрофлот», «Северный ветер» и «Сибирь». Задержка составляет более пяти часов.

Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан.

Накануне сразу в нескольких городах Сибири, в том числе в Новокузнецке был введен режим неблагоприятных погодных условий. По данным «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Новокузнецке наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Лолита Белова