Продажи немецкого пива выросли в 2022 году на 2,7%, до 8,8 млрд литров

В прошлом году в мире было продано 8,8 млрд литров немецкого пива, тем самым его продажи выросли на 2,7%. Такие данные в среду, 1 февраля, представило германское Федеральное статистическое управление (Destatis).

Продажи внутри Германии увеличились за год на 4%, составив 7,2 млрд л,— при этом они все еще оставались на 5% ниже уровня допандемийного 2019 года. Продажи росли, несмотря на повышение цен, по подсчетам Destatis, цены на пиво в Германии за прошлый год выросли в среднем на 11%. Представители пивоваренной отрасли отмечают, что это связано с ростом цен на энергоносители, а также на большинство видов используемого при изготовлении пива сырья.

Экспорт пива из Германии в страны ЕС в 2022 году вырос на 7,8%, составив 805,1 млн л. Экспорт в другие страны снизился на 12,4%, до 715,9 млн л. Данных по конкретным странам в отчете Destatis нет.

Яна Рождественская