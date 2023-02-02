Нижегородский губернатор поддержал предложение о моратории на закон о госзакупках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко наложить мораторий на закон о госзакупках (44-ФЗ) до конца спецоперации. Сенатор объяснила свою инициативу тем, что в нынешних условиях нужно помочь регионам «быстро осваивать средства».

«Сейчас обстановка сложная в сфере поставок, и нужны гибкие формы в реализации, в том числе и государственных нужд»,— сказал Глеб Никитин (цитата по «Российской газете»). Губернатор добавил, что предложения Валентины Матвиенко всегда основаны на опыте применения законодательства.

По закону о госзакупках после проведения конкурса средства нужно освоить за полгода. Валентина Матвиенко считает, что это «неприемлемо в нынешней ситуации» и нужно дать регионам право принимать решения о начале строительства социальных и инфраструктурных в ускоренном режиме.

Подробнее о предложении – в материале «Ъ FM» «Госсазупкам предложили мораторий».